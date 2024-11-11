Омбудсмен: в сети сообщили о случае предположительно расстрела украинских военнопленных на курщине

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном сообщении о случае предположительно расстрела безоружных украинских военнопленных российскими войсками - в курской области, пишет УНН.

Детали

"Расстрел украинских военнопленных - это военное преступление россиян. По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на курщине", - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул, что военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия. "При этом россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", - отметил он.

"Направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию россии! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - написал Лубинец.

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