Окружающей среде в результате атаки рф на Киев нанесен ущерб почти на 4 млн грн - министр

По предварительным подсчетам, в результате атаки рф на Киев 17 июня в окружающую среду было выброшено более тысячи тонн загрязняющих веществ. Это около 4 млн грн ущерба окружающей среде. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Гринчук прокомментировала последствия для окружающей среды после обстрела Киева 17 июня.

Если говорить о последней атаке, то по нашим предварительным подсчетам, более тысячи тонн загрязняющих веществ было выброшено в окружающую среду. Это почти 4 млн грн ущерба. Последние три атаки, которые были в июне – это более 3 тыс. тонн загрязняющих веществ, выбросов в атмосферный воздух и почти 10 млн грн потерь только для окружающей среды - рассказала министр.

Она отметила, что после атаки 17 июня фиксировался повышенный уровень загрязнения в некоторых районах Киева, которые особенно пострадали от обстрелов.

С выбросами от взрывов дронов, ракет попадают в воздух вместе с пылью опасные вещества, которые могут нести угрозу здоровью - отметила Гринчук.

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Дополнение

В Киеве после массированной атаки 17 июня фиксировалось локальное ухудшение качества воздуха в районах пожаров.

16 июня министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщало, что за две недели июня Киев и Киевская область стали эпицентром одной из наиболее разрушительных атак российских беспилотников. Столичному региону нанесен масштабный экологический ущерб. В денежном исчислении убытки составляют не менее 5,7 миллиона гривен.