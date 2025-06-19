Окружающей среде в результате атаки рф на Киев нанесен ущерб почти на 4 млн грн - министр
Киев • УНН
Массированная атака рф 17 июня привела к выбросу более тысячи тонн загрязняющих веществ в окружающую среду Киева. Экологический ущерб оценивается почти в 4 миллиона гривен.
По предварительным подсчетам, в результате атаки рф на Киев 17 июня в окружающую среду было выброшено более тысячи тонн загрязняющих веществ. Это около 4 млн грн ущерба окружающей среде. Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Гринчук прокомментировала последствия для окружающей среды после обстрела Киева 17 июня.
Если говорить о последней атаке, то по нашим предварительным подсчетам, более тысячи тонн загрязняющих веществ было выброшено в окружающую среду. Это почти 4 млн грн ущерба. Последние три атаки, которые были в июне – это более 3 тыс. тонн загрязняющих веществ, выбросов в атмосферный воздух и почти 10 млн грн потерь только для окружающей среды
Она отметила, что после атаки 17 июня фиксировался повышенный уровень загрязнения в некоторых районах Киева, которые особенно пострадали от обстрелов.
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Дополнение
В Киеве после массированной атаки 17 июня фиксировалось локальное ухудшение качества воздуха в районах пожаров.
16 июня министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщало, что за две недели июня Киев и Киевская область стали эпицентром одной из наиболее разрушительных атак российских беспилотников. Столичному региону нанесен масштабный экологический ущерб. В денежном исчислении убытки составляют не менее 5,7 миллиона гривен.