У Києві фіксують локальне погіршення якості повітря після атаки рф

У Києві на ранок 17 червня, після масованої атаки рф, якість повітря здебільшого перебуває в межах допустимих норм, однак локальне погіршення якості повітря фіксують у районах, де виникли пожежі. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Загальний рівень забруднення повітря зберігається в межах допустимих норм, однак зафіксоване локальне погіршення якості повітря в районах, де виникли осередки пожежі - повідомили у Міндовкілля.

Зокрема, за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, показники стану повітря у місті наступні:

правий берег - переважно низький рівень забруднення. Індекс якості повітря (AQI) коливається від 23 до 33. Радіаційний фон стабільний і не перевищує норму;

лівий берег - середній рівень забруднення, особливо у Дарницькому районі.

"Тут індекс якості повітря сягнув 80 пунктів. Основною причиною є зростання концентрацій твердих частинок ТЧ2.5 та ТЧ10 внаслідок пожеж після обстрілів", - додали у Міндовкілля.

Радіаційний фон по місту, як вказано, - у межах норми.

За інформацією з платформи "Київ Цифровий", більшість районів демонструють задовільну якість повітря. На платформі Saveecobot також фіксують переважно задовільний рівень якості повітря за деякими виключеннями.

"Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Київ станом на 11:00, 17 червня 2025 року дорівнює 47 – це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей", - ідеться у дописі на Saveecobot.

За даними ресурсу, на 10 годину цей індекс якості атмосферного повітря дорівнював 54 – це помірний рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Підвищення цього індексу на 10 годину спостерігалося на вулиці Князів Острозьких – 106, на Печерську – 108, на вулиці Архітектора Вербицького – 133 та на та Голосіївському проспекті – 143.

Нагадаємо

17 червня Київ і його околиці вночі зазнали ударів 175 дронами, понад 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Найбільше руйнувань було зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах.