В Киеве фиксируют локальное ухудшение качества воздуха после атаки рф
Киев • УНН
В Киеве после массированной атаки 17 июня фиксируют локальное ухудшение качества воздуха в районах пожаров. Наибольшее загрязнение наблюдается в Дарницком районе из-за увеличения концентрации пыли.
В Киеве на утро 17 июня, после массированной атаки рф, качество воздуха в основном находится в пределах допустимых норм, однако локальное ухудшение качества воздуха фиксируют в районах, где возникли пожары. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Общий уровень загрязнения воздуха сохраняется в пределах допустимых норм, однако зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха в районах, где возникли очаги пожара
В частности, по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, показатели состояния воздуха в городе следующие:
- правый берег - преимущественно низкий уровень загрязнения. Индекс качества воздуха (AQI) колеблется от 23 до 33. Радиационный фон стабильный и не превышает норму;
- левый берег - средний уровень загрязнения, особенно в Дарницком районе.
"Здесь индекс качества воздуха достиг 80 пунктов. Основной причиной является рост концентраций твердых частиц ТЧ2.5 и ТЧ10 вследствие пожаров после обстрелов", - добавили в Минприроды.
Радиационный фон по городу, как указано, - в пределах нормы.
По информации с платформы "Киев Цифровой", большинство районов демонстрируют удовлетворительное качество воздуха. На платформе Saveecobot также фиксируют преимущественно удовлетворительный уровень качества воздуха за некоторыми исключениями.
"Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в городе Киев по состоянию на 11:00, 17 июня 2025 года равен 47 – это хороший уровень загрязнения атмосферного воздуха, который оказывает минимальное влияние на здоровье людей", - говорится в сообщении на Saveecobot.
По данным ресурса, на 10 часов этот индекс качества атмосферного воздуха равнялся 54 – это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей. Повышение этого индекса на 10 часов наблюдалось на улице Князей Острожских – 106, на Печерске – 108, на улице Архитектора Вербицкого – 133 и на Голосеевском проспекте – 143.
Напомним
17 июня Киев и его окрестности ночью подверглись ударам 175 дронами, более 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Наибольшие разрушения были зафиксированы в Соломенском и Дарницком районах.