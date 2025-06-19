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Довкіллю через атаку рф на Київ завдано збитків на майже 4 млн грн - міністр

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Масована атака рф 17 червня призвела до викиду понад тисячі тонн забруднюючих речовин в довкілля Києва. Екологічні збитки оцінюються майже у 4 мільйони гривень.

Довкіллю через атаку рф на Київ завдано збитків на майже 4 млн грн - міністр

За попередніми підрахунками через атаку рф на Київ 17 червня понад тисячу тонн викидів забруднюючих речовин було викинуто в навколишнє середовище. Це близько 4 млн грн збитків довкіллю. Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Гринчук прокоментувала наслідки для довкілля після обстрілу 17 червня Києва.

Якщо говорити про останню атаку, то за нашими попередніми підрахунками понад тисячу тон викидів забруднюючих речовин було викинуто в навколишнє середовище. Це майже 4 млн грн збитків. Останні три атаки, які були в червні – це понад 3 тис. тонн забруднюючих речовин, викидів в атмосферне повітря й майже 10 млн грн втрат тільки для довкілля

- розповіла міністр.

Вона зазначила, що після атаки 17 червня фіксувався підвищений рівень забруднення в деяких районах Києва, які особливо постраждали від обстрілів.

З викидами від вибухів дронів, ракет потрапляють в повітря разом з пилом небезпечні речовини, які можуть нести загрозу здоров’ю

- зазначила Гринчук.

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Доповнення

У Києві після масованої атаки 17 червня фіксували локальне погіршення якості повітря в районах пожеж.

16 червня міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомляло, що за два тижні червня Київ і Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. Столичному регіону завдано масштабної екологічної шкоди. В грошовому обчисленні збитки становлять щонайменше 5,7 мільйона гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПогода та довкілля
Україна
Київ
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