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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты закрыли кладбище под Мариуполем для захоронения горожан из-за отсутствия мест - Андрющенко

Оккупанты закрыли кладбище под Мариуполем для захоронения горожан из-за отсутствия мест - Андрющенко

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 06:47  •  3593 просмотра

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Оккупационные власти закрыли кладбище в Старом Крыму для захоронения мариупольцев из-за отсутствия мест. Советник мэра Мариуполя сообщил, что новое место для кладбища не определено, создавая проблему для захоронений.

Оккупационные власти закрыли кладбище в Старом Крыму в Мариупольском районе Донецкой области для захоронения мариупольцев из-за того, что закончились места. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, передает УНН.

Детали

"Оккупационные власти закрыли вместительное кладбище в Старом Крыму. Теперь похоронить мариупольца здесь нельзя. Причина проста и понятна. Банально закончилось место. Сначала трагический 21 сектор массовых захоронений убитых россиянами мариупольцев на десятки тысяч могил. Затем еженедельно 300-400 новых могил третий год. Место кончилось", - написал Андрющенко в Telegram.

Как уточнили в Мариупольском горсовете, "оккупанты запретили мариупольцам хоронить умерших на Старокрымском кладбище. Теперь там разрешено захоронение только тех граждан, которые были зарегистрированы или проживали в поселке Старый Крым. Где теперь хоронить жителей города - оккупанты не сообщают". Как указано, это кладбище всегда было городским.

Андрющенко отметил, что кроме шока от размаха вымирания города даже "без войны, возникает логичный вопрос. А где будут проходить похороны теперь?".

По его словам, место под новое кладбище не закреплено.

"Здесь тоже все ожидаемо-прекрасно. Нигде. Место под новое кладбище не закреплено. Хоть дома у себя теперь хорони. Опять, как весной 2022 года", - написал Андрющенко.

Дополнение

Правозащитная организация Human Rights Watch, которая опубликовала масштабное расследование по документированию разрушений и потерь в Мариуполе, сообщала, что в Мариуполе с марта 2022 года по февраль 2023 года из-за полномасштабного вторжения России погибло не менее 8 тыс. человек.

В мае 2024 года Андрющенко сообщал, что россияне продолжают попытки скрыть данные о количестве погибших мариупольцев во время вторжения. Однако они ведут базу погибших, в которой есть информация о ДНК и фотографии. Украине удалось получить базу с данными о погибших детях, которая подтверждает смерть 164 ребенка в Мариуполе во время вторжения. В общем, как сообщается, по меньшей мере 25 тысяч гражданских мариупольцев погибло и было похоронено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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