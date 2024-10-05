Окупанти закрили цвинтар під Маріуполем для поховання містян через відсутність місць - Андрющенко

Окупаційна влада закрила цвинтар в Старому Криму у Маріупольському районі на Донеччині для поховання маріупольців через те, що закінчилися місця. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у суботу, передає УНН.

Деталі

"Окупаційна влада закрила місткий цвинтар в Старому Криму. Тепер поховати маріупольця тут не можна. Причина проста та зрозуміла. Банально закінчилось місце. Спочатку трагічний 21 сектор масових поховань вбитих росіянами маріупольців на десятки тисяч могил. Потім щотижня 300-400 нових могил третій рік. Місце скінчилось", - написав Андрющенко у Telegram.

Як уточнили у Маріупольській міськраді, "окупанти заборонили маріупольцям ховати померлих на Старокримському кладовищі. Тепер там дозволено поховання лише тих громадян, які були зареєстровані чи проживали у селищі Старий Крим. Де тепер ховати жителів міста окупанти не повідомляють". Як зазначено, це кладовище завжди було міським.

Андрющенко зазначив, що окрім шоку від розмаху вимирання міста навіть "без війни, постає логічне питання. А де будуть проходити похорони тепер?".

За його словами, місце під новий цвинтар не закріплено.

"Тут теж все очікувано-прекрасно. Ніде. Місце під новий цвинтар не закріплено. Хоч вдома в себе тепер ховай. Знов, як весною 2022", - написав Андрющенко.

Доповнення

Правозахисна організація Human Rights Watch, яка опублікувала масштабне розслідування щодо документування руйнувань та втрат у Маріуполі, повідомляла, що у Маріуполі з березня 2022 року по лютий 2023 року через повномасштабне вторгнення росії загинуло щонайменше 8 тис. людей.

У травні 2024 року Андрющенко повідомляв, що росіяни продовжують спроби приховати дані про кількість загиблих маріупольців під час вторгнення. Однак вони ведуть базу загиблих, у якій є інформація про ДНК та фотографії. Україні вдалося отримати базу з даними про загиблих дітей, яка підтверджує смерть 164 дитини у Маріуполі під час вторгнення. Загалом, як повідомляється, щонайменше 25 тисяч цивільних маріупольців загинуло і було поховано.