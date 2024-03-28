Оккупанты усилили разведку с применением БпЛА, пытаются определить объекты для поражений - Гуменюк

ВСУ проявляют активность беспилотных разведчиков рф в направлении Николаевской и Одесской области: враг пытается выискивать объекты для будущих поражений, а также надеется максимально насытить полосы вдоль линии соприкосновения. Об этом в телемарафоне сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

Несколько усилилась воздушная разведка беспилотная, потому что не могут разоблачать обстановку выходя в море. Видим активность беспилотных разведчиков в направлении Николаевской и Одесской области, над акваторией моря регулярно фиксируем присутствие таких беспилотников, продолжаем по ним боевую работу - отметила Гуменюк.

На вопрос какова динамика использования врагом разведывательных беспилотников, какое количество БпЛА используется для разведки обстановки, Гуменюк ответила следующее:

Они пытаются максимально насытить, что касаетсяполосы вдоль линии соприкосновения, и более глубже - в тылы, там где понимают возможность развертывания наших резервов. Кроме того они пытаются выискивать объекты для будущих поражений в рамках тех точечных атак баллистикой - сказала она.

В этом смысле Гуменюк напомнила атаку по Николаеву, отметив, что рф очевидно еще планируют удары по энергообъектам. По словам Гуменюк, в связи с ухудшением погодных условий, вс рф снизили активность БпЛА в операционной зоне ОК "Юг".

Если раньше мы фиксировали в нашей операционной зоне около 150 беспилотников-разведчиков в сутки, сейчас в связи с ухудшением погодных условий, они снизили активность, но она не ниже 80-90 беспилотных разведчиков в сутки - пояснила Наталья Гуменюк.

Также она подчеркнула, что активность корабельной группировки рф в акваториях Черного и Азовского морей не наблюдается.

Обеспечение безопасности пункта базирования происходит фактически изнутри, они пытаются разоблачать надводную обстановку радиолокационным способом, не выходя на боевое дежурство - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Напомним,

В течение вторника, 27 марта, российская армия атаковала Николаев, Очаковскую и Галициновскую общины. В результате удара по городу повреждена инфраструктура, количество травмированных возросло до 12 человек.

Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения