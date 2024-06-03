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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Невскому из "Градов" и ствольной артиллерии: есть разрушения

Оккупанты ударили по Невскому из "Градов" и ствольной артиллерии: есть разрушения

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 07:09  •  4707 просмотра

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российские оккупанты обстреляли Невское на Луганщине из" Градов " и ствольной артиллерии, есть разрушения.

российские захватчики в очередной раз обстреляли Невское, выпускников школ оккупированной Луганщины агитируют вступить в военное заведение в Мариуполе, на помощь не надеяться - в Кремле посоветовали для развития экономики "лнр" привлечь потенциал местного бизнеса. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Из" Градов " и ствольной артиллерии россияне ударили по Невскому, нанеся очередные разрушения. Они постепенно уничтожают этот населенный пункт. Разной степени повреждения имеет каждый дом, многие из которых полностью разрушены. Из минометов и артиллерии захватчики попали по Стельмаховке, Куземовке, Макеевке, Грековке,

- говорит начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Враг пытался продвинуться в Серебрянском лесу и вблизи Невского. Все эти попытки остановлены нашими защитниками.

Авиационный удар нанесен по Макеевке.

Дополнение

Оккупационные власти так называемой "лнр" обратились к рф с предложением реализации совместных мероприятий по ремонту дорог, объектов социальной сферы, развитию ЖКХ, предприятий, повышению эффективности банковского сектора. Ответ был быстрым-при реализации программ развития необходимо максимально задействовать потенциал местных производителей. То есть,"выборы прошли - надейтесь исключительно на себя".

Также отмечается, что в конце учебного года россияне провели агитационные мероприятия с выпускниками, их родителями, педагогами. Агитировали подростков выбирать военные учебные заведения. В частности, военно-морское училище в Мариуполе.

На фронте у оккупантов есть потребность в кадрах. Молодежь так называемой "лнр" для этого, по мнению захватчиков, подходит,

- сообщили в ОВА.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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makeevkaМакеевка
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mariupolМариуполь
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