российские захватчики в очередной раз обстреляли Невское, выпускников школ оккупированной Луганщины агитируют вступить в военное заведение в Мариуполе, на помощь не надеяться - в Кремле посоветовали для развития экономики "лнр" привлечь потенциал местного бизнеса. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

Из" Градов " и ствольной артиллерии россияне ударили по Невскому, нанеся очередные разрушения. Они постепенно уничтожают этот населенный пункт. Разной степени повреждения имеет каждый дом, многие из которых полностью разрушены. Из минометов и артиллерии захватчики попали по Стельмаховке, Куземовке, Макеевке, Грековке, - говорит начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Враг пытался продвинуться в Серебрянском лесу и вблизи Невского. Все эти попытки остановлены нашими защитниками.

Авиационный удар нанесен по Макеевке.

Дополнение

Оккупационные власти так называемой "лнр" обратились к рф с предложением реализации совместных мероприятий по ремонту дорог, объектов социальной сферы, развитию ЖКХ, предприятий, повышению эффективности банковского сектора. Ответ был быстрым-при реализации программ развития необходимо максимально задействовать потенциал местных производителей. То есть,"выборы прошли - надейтесь исключительно на себя".

Также отмечается, что в конце учебного года россияне провели агитационные мероприятия с выпускниками, их родителями, педагогами. Агитировали подростков выбирать военные учебные заведения. В частности, военно-морское училище в Мариуполе.

На фронте у оккупантов есть потребность в кадрах. Молодежь так называемой "лнр" для этого, по мнению захватчиков, подходит, - сообщили в ОВА.



Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 511 130 человек личного состава и 7779 танков.