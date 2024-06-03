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Окупанти вдарили по Невському із "Градів" та ствольної артилерії: є руйнування

Київ • УНН

 • 19139 перегляди

російські окупанти обстрілювали Невське на Луганщині з "Градів" і ствольної артилерії, завдавши руйнувань.

російські загарбники вчергове обстріляли Невське, випускників шкіл окупованої Луганщини агітують вступати у військовий заклад в Маріуполі, на допомогу не сподіватися - у кремлі порадили для розвитку економіки "лнр" залучити потенціал місцевого бізнесу. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Із "Градів" та ствольної артилерії росіяни вдарили по Невському, завдавши чергових руйнувань. Вони поступово знищують цей населений пункт. Різного ступеня пошкодження має кожна домівка, багато з яких цілком зруйновані. Із мінометів та артилерії загарбники поцілили по Стельмахівці, Куземівці, Макіївці, Греківці,

- каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

Ворог намагався просунутися у Серебрянському лісі та поблизу Невського. Усі ці спроби зупинені нашими Захисниками.

Авіаційного удару завдано по Макіївці.

Доповнення

Окупаційна влада так званої "лнр" звернулася до рф з пропозицією реалізації спільних заходів щодо ремонту доріг, об'єктів соціальної сфери, розвитку ЖКГ, підприємств, підвищення ефективності банківського сектору. Відповідь була швидкою - при реалізації програм розвитку необхідно максимально задіяти потенціал місцевих виробників. Тобто, "Вибори минули - сподівайтеся виключно на себе".

Також зазначається, що наприкінці навчального року росіяни провели агітаційні заходи з випускниками, їхніми батьками, педагогами. Агітували підлітків обирати військові навчальні заклади. Зокрема, військово-морське училище у Маріуполі.

На фронті в окупантів є потреба в кадрах. Молодь так званої "лнр" для цього, на думку загарбників, підходить,

- повідомили в ОВА.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 511 130 осіб особового складу і 7779 танків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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