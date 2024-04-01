Оккупанты совершили 418 ударов за сутки в Запорожской области: ранен 54-летний мужчина

Всего за сутки россияне совершили 418 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Четыре авиационных ударов было осуществлено по городам Гуляйполе, Малой Токмачке, Малиновке и Роботино. Кроме того, 95 беспилотных летательных аппаратов атаковали различные города, включая Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Новояковлевку.

В течение этого периода было зафиксировано 15 обстрелов ракетно-артиллерийскими системами залпового огня по Гуляйполю, Орехову, Малой Токмачке, Роботино и Малиновке. Также было зафиксировано 304 артиллерийских удара по территории городов Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки, Малиновки и Левадного.

Добавим

В результате агрессии поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним,

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