54-летний мужчина получил ранения в Запорожской области в результате российского обстрела

В Запорожской области в результате вражеского обстрела 54-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожье 54-летний житель Гуляйполя, находясь на своем огороде, оказался под атакой российских "Градов", которые накрыли прифронтовой город.

По информации, он получил осколочные ранения в результате обстрела. Сотрудники правоохранительных органов оказали пострадавшему первую помощь на месте происшествия и передали его медикам.

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