рф нанесла 343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области: 12-летний ребенок получил ранения

В Запорожской области оккупанты нанесли 343 удара по 8 населенным пунктам в течение суток. Также в Пологовском районе 12-летний ребенок получил травмы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За последние сутки оккупанты нанесли 343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Авиационный удар был осуществлен военнослужащими рф по Малиновке.

Было использовано 47 беспилотных летательных аппаратов для атак на Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также указано, что россияне применили 5 ракетно-артиллерийских установок для обстрела Левадного и Роботино.

В общем, было зарегистрировано 290 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Долинки и Левадного.

Добавим

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Также в результате вражеских атак Пологовского района 12-ти летний ребенок травмирован.

На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела