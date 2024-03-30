На Запорожье из-за вражеского обстрела 12-летний мальчик получил контузию из-за вражеского обстрела

Из-за российского обстрела Долинки в Запорожской области 12-летний мальчик получил контузию. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Долинка Пологовского района 12-летний мальчик получил контузию", - написал Федоров.

Он сообщил, что ребенок госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу.

"Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает", - добавил Федоров.

Дополнение

За последние сутки оккупанты совершили 442 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.