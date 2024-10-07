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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продолжают развивать сеть пропагандистских музеев в захваченных школах - Сопротивление

Оккупанты продолжают развивать сеть пропагандистских музеев в захваченных школах - Сопротивление

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:43  •  2070 просмотра

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На оккупированных территориях захватчики строят в школах сеть музеев "сво" для промывки мозгов детям. Музеи финансируются грантами от администрации путина и являются обязательными для школ.

На временно оккупированных территориях захватчики строят в школах сеть музеев "сво", чтобы промывать мозги украинским детям с детства, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Сопротивления, официально эти музеи посвящены второй мировой, но на самом деле их роль является манипулятивной, ведь большинство экспозиций в них касаются захватнической войны кремля, а вторая мировая является лишь фоном для отождествления этих войн. Конечно, жертва нападения Украины освещается как агрессор.

"Финансируются музеи грантами от администрации президента рф владимира путина. Однако их обустройство является обязательным для школ. Сейчас оккупационные администрации занимаются унификацией фондов в каждой захваченной школе", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали сообщать о каждом причастном к формированию псевдомузеев в школах и их функционированию, чтобы никто из пропагандистов не избежал наказания.

россияне создают фейковые вузы во временно оккупированном Мариуполе - Сопротивление4 октября 2024, 23:35 • 39692 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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