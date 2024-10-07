На временно оккупированных территориях захватчики строят в школах сеть музеев "сво", чтобы промывать мозги украинским детям с детства, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Сопротивления, официально эти музеи посвящены второй мировой, но на самом деле их роль является манипулятивной, ведь большинство экспозиций в них касаются захватнической войны кремля, а вторая мировая является лишь фоном для отождествления этих войн. Конечно, жертва нападения Украины освещается как агрессор.

"Финансируются музеи грантами от администрации президента рф владимира путина. Однако их обустройство является обязательным для школ. Сейчас оккупационные администрации занимаются унификацией фондов в каждой захваченной школе", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали сообщать о каждом причастном к формированию псевдомузеев в школах и их функционированию, чтобы никто из пропагандистов не избежал наказания.

россияне создают фейковые вузы во временно оккупированном Мариуполе - Сопротивление