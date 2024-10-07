Окупанти продовжують розвивати мережу пропагандистських музеїв у захоплених школах - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях загарбники будують у школах мережу музеїв "СВО" для промивання мізків дітям. Музеї фінансуються грантами від адміністрації путіна та є обов'язковими для шкіл.
На тимчасово окупованих територіях загарбники будують у школах мережу музеїв "сво", аби промивати мізки українським дітям з дитинства, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Спротиву, офіційно ці музеї присвячені другій світовій, але насправді їх роль є маніпулятивною, адже більшість експозицій в них стосуються загарбницької війни кремля, а друга світова є лише фоном для ототожнення цих війн. Звичайно, що жертва нападу Україну висвітлюється як агресор.
"Фінансуються музеї грантами від адміністрації президента рф владіміра путіна. Проте їх облаштування є обов’язковими для шкіл. Наразі окупаційні адміністрації займаються уніфікацією фондів в кожній захопленій школі", - йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву закликали повідомляти про кожного дотичного до формування псевдомузеїв у школах та їх функціонування, аби ніхто з пропагандистів не уникнув покарання.
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