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Окупанти продовжують розвивати мережу пропагандистських музеїв у захоплених школах - Спротив

Окупанти продовжують розвивати мережу пропагандистських музеїв у захоплених школах - Спротив

Київ • УНН

 • 13838 перегляди

На окупованих територіях загарбники будують у школах мережу музеїв "СВО" для промивання мізків дітям. Музеї фінансуються грантами від адміністрації путіна та є обов'язковими для шкіл.

На тимчасово окупованих територіях загарбники будують у школах мережу музеїв "сво", аби промивати мізки українським дітям з дитинства, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Спротиву, офіційно ці музеї присвячені другій світовій, але насправді їх роль є маніпулятивною, адже більшість експозицій в них стосуються загарбницької війни кремля, а друга світова є лише фоном для ототожнення цих війн. Звичайно, що жертва нападу Україну висвітлюється як агресор.

"Фінансуються музеї грантами від адміністрації президента рф владіміра путіна. Проте їх облаштування є обов’язковими для шкіл. Наразі окупаційні адміністрації займаються уніфікацією фондів в кожній захопленій школі", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали повідомляти про кожного дотичного до формування псевдомузеїв у школах та їх функціонування, аби ніхто з пропагандистів не уникнув покарання.

росіяни створюють фейкові вузи у тимчасово окупованому Маріуполі - Спротив05.10.24, 02:35 • 40448 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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