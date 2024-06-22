Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

На захваченных территориях рф набирает судебных приставов фейковых судов, предоставляя высокую зарплату и социальный пакет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Украины наблюдается активный набор судебных приставов в военные суды.

По информации, оккупационные власти предлагают высокую заработную плату и социальный пакет для тех, кто готов занимать должность пристава.

Сейчас выявлено, что в регионе Херсонщины была открыта "школа приставов", где местным предоставляют возможность получить необходимую подготовку для выполнения своих обязанностей. В то же время на территории Запорожья, как сообщается, берут на работу приставов даже без предварительного опыта работы, обещая им стабильный социальный пакет и конкурентоспособную зарплату для этого региона.

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