Окупанти наймають судових приставів для фальшивих судів на загарбаних територіях
Київ • УНН
рф наймає судових приставів для фальшивих судів на тимчасово окупованих українських територіях, пропонуючи високі зарплати і соціальні пільги.
На загарбаний територіях рф набирає судових приставів фейкових судів, надаючи високу зарплату й соціальний пакет. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованих територіях України спостерігається активний набір судових приставів до фейкових судів.
За інформацією, окупаційна влада пропонує високу заробітну плату та соціальний пакет для тих, хто готовий займати посаду пристава.
Наразі виявлено, що в регіоні Херсонщини була відкрита "школа приставів", де місцевим надають можливість отримати необхідну підготовку для виконання своїх обов'язків. У той же час на території Запоріжжя, як повідомляється, беруть на роботу приставів навіть без попереднього досвіду роботи, обіцяючи їм стабільний соціальний пакет та конкурентоспроможну зарплатню для цього регіону.
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