Оккупанты нанесли два авиаудара по поселку на Запорожье: есть пострадавший

В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро

Около 20 миллионов гектаров земли сейчас используется для выращивания зерновых и масличных культур в Украине, из которых более 13 миллионов гектаров - это яровые культуры, посеянные весной, несмотря на то, что 15-18% сельскохозяйственных угодий остаются под временной оккупацией.