Окупанти завдали два авіаудари по селищу на Запоріжжі: є постраждалий
Київ • УНН
У результаті двох авіаударів російських військ по селищу Комишуваха в Запорізькій області було поранено людину та пошкоджено будівлі.
Армія рф завдала авіаційних ударів по селищу на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, у результаті атаки постраждав чоловік, передає УНН.
"Два авіаційних удари росіяни нанесли по селищу Комишуваха Запорізького району. Поранений цивільний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі, виникла пожежа", - повідомив Федоров.
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