На захваченной территории Запорожской области распространяется пособие для российских военных комиссаров, направленное на уменьшение уклонов от военной службы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В свете низких показателей привлечения местного населения к военной службе на временно оккупированных территория распоряжают учебные материалы по подготовке российских военных комиссаров, а именно пособие военкомат.

Данная литература, разработанная кафедрой управления мобилизационной работой московской "общевойсковой академии ордена жукова вс рф", активно распространяется среди работников отдельных департаментов оккупационной администрации на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным Центра национального сопротивления, распространение этого пособия связано с попыткой уменьшить количество лиц, избегающих призыва в российские военные формирования путем использования "альтернативной гражданской службы".

В руководстве подробно описаны процедурные и юридические аспекты, возникающие при призыве граждан на военную службу в армии. В частности, работникам оккупационной администрации рекомендуется ознакомиться с Разделом 7 этого посибника, в котором разъясняются методы отказа желающим проходить альтернативную гражданскую службу, используя формальные признаки.

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