Окупанти на загарбаних землях розповсюджують посібник для військових комісарів з метою призову до армії
Київ • УНН
На тимчасовов окупованій території Запорізької області поширюється посібник для російських військових комісарів, спрямована на скорочення числа людей, які ухиляються від призову в російські військові формування.
На загарбаній території Запорізькій області поширюється посібник для російських військових комісарів, спрямований на зменшення ухилів від військової служби. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У світлі низьких показників залучення місцевого населення до військової служби на тимчасово окупованих територія розпоряджують навчальні матеріали з підготовки російських військових комісарів, а саме посібник військкома.
Дана література, розроблена кафедрою управління мобілізаційною роботою московської "загальновійськової академії ордена жукова вс рф", активно поширюється серед працівників окремих департаментів окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області.
За даними Центру національного спротиву, розповсюдження цього посібника пов'язане з намаганням зменшити кількість осіб, які уникають призову до російських військових формувань шляхом використання "альтернативної громадянської служби".
У посібнику детально описані процедурні та юридичні аспекти, які виникають під час призову громадян на військову службу в армії. Зокрема, працівникам окупаційної адміністрації рекомендується ознайомитися з розділом 7 цього посібника, в якому роз'яснюються методи відмови бажаючим проходити альтернативну громадянську службу, використовуючи формальні ознаки.
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