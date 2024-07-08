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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  94573 просмотра
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На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
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На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

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"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  133330 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  126083 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  196358 просмотра

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5 июля 2024, 12:03  •  104498 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

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Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100299 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

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Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  83979 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

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Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  70861 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

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Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
5 июля 2024, 07:03  •  50894 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

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В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
5 июля 2024, 06:30  •  169515 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

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Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

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Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

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В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

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Британия анонсировала пакет военной помощи для Украины

Британия анонсировала пакет военной помощи для Украины

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
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5 июля 2024, 13:28  •  196361 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  169158 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  173667 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
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5 июля 2024, 06:30  •  169516 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

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