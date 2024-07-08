За один день российские войска совершили 282 обстрела 7 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди гражданского населения.
В течение суток оккупанты 282 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
▪️ Враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Староукраинке.
▪️ 108 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
▪️ 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.
▪️ 163 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Староукраинки, Малиновки и Левадного.
Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области7 июля 2024, 05:40 • 29243 просмотра