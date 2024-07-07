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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 05:40  •  2056 просмотра

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Оккупанты совершили 361 обстрел Запорожской области, поразив 8 населенных пунктов авиацией, беспилотниками, РСЗО и артиллерией, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

В течение суток оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новоданиловке.

  • 138 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.
  • 17 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.
  • 204 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Поступило 3 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

За сутки войска рф 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области6 июля 2024, 04:22 • 26538 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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