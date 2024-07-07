Оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области
Киев • УНН
Оккупанты совершили 361 обстрел Запорожской области, поразив 8 населенных пунктов авиацией, беспилотниками, РСЗО и артиллерией, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.
В течение суток оккупанты 361 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новоданиловке.
- 138 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.
- 17 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.
- 204 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.
Поступило 3 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
За сутки войска рф 371 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области6 июля 2024, 04:22 • 26538 просмотров
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