Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

Экс-министр образования и науки дмитрий табачник получил 15 лет тюремного заключения заочно, а бывший глава Государственной регистрационной службы дмитрий ворона - 12 лет заочно. Также у осужденных конфисковано их имущество и активы более чем на 200 млн грн. об этом УНН пишет со ссылкой на СБУ и офис Генерального прокурора.

Детали

Суд признал табачника и ворону виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения осужденных к ответственности.

Злоумышленники будут найдены и наказаны - отмечают в СБУ.

В СБУ уточняют, что оба злоумышленника скрываются на территории рф и временно оккупированной территории Украины, где проводят подрывную деятельность против нашего государства. Они находятся на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб олегом козловым.

С его координацией табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы по развитию общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения рф - отмечают в СБУ.

Их куратор признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Экс-министр образования Табачник стал "советником" гауляйтера Запорожской области и баллотируется в депутаты от "единой россии"

В СБУ рассказали, что по указанию агрессора табачник консультировал гауляйтеров сальдо и балицкого по вопросам проведения псевдореферендумов во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. А еще одной задачей табачника было предоставление местным коллаборантам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по российским "стандартам". За сотрудничество с оккупантами экс министра назначили "советником" Балицкого и включили в состав местной ячейки путинской партии "единая россия".

Добавим

Как установило расследование, ворона также был советником балицкого. Именно он подготовил обращение к главе кремля, в котором предлагал наградить российских военных и коллаборантов, принимавших участие в захвате части территории на юге Украины. Также он помогал захватчикам создавать оккупационные органы рф. Впоследствии он стал "сенатором рф от Запорожской области" и переехал в москву.

Кроме того оба предателя причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвата их предприятий. В частности, как уточнили в офисе Генерального прокурора, весной 2022 года табачник в сговоре с "заместителем постоянного представителя главы чеченской республики на территории АР Крым" завладел сельхозтехникой предприятия в оккупированном Мелитополе.

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