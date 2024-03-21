Одиозного экс министра образования табачника заочно приговорили к 15 годам тюрьмы и конфисковали имущество

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Экс-министр дмитрий табачник получил 15 лет лишения свободы заочно. Еще один чиновник времен януковича, дмитрий ворона, получил 12 лет. Оба осуждены за государственную измену, пособничество государству-агрессору и нарушение законов военного времени, при этом их активы на сумму более 200 миллионов гривен были конфискованы.
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В бундестаге предупредили о последствиях замораживания войны в Украине
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Мошенники рассылают фейковые сообщения украинцам якобы от имени monobank - ГПД
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Национальная сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний решающий полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 на выезде против Боснии и Герцеговины в Зенице.
В Винницкой области погиб 5-летний ребенок: отравился угарным газом
5-летний ребенок умер от отравления угарным газом в селе Литин Винницкой области, в то время как мать, бабушка и тетя ребенка были госпитализированы.