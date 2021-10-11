Обрушение дома в Батуми: суд арестовал обвиняемых
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Батумский городской суд отправил под арест на время следствия трех задержанных по делу об обрушении жилого дома 8 октября, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Владелец квартир в обрушившемся доме и рабочие (отец и сын), которых он нанял, будут ждать приговор в заключении. Их обвиняют в нарушении правил безопасности во время проведения строительных работ, что повлекло гибель людей.
Адвокат обвиняемых настаивал на их освобождении под залог, однако судья не удовлетворил его ходатайство.
По данным следствия, в начале октября 2021 года владелец квартиры договорился с двумя рабочими о выполнении в жилых квартирах на первом этаже дома в Батуми по адресу улица 26 Мая, 13 строительно-реконструкционных работ — снос стен.
С 4-го по 8 октября рабочие с нарушением техники и правил безопасности без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур сносили стены. Вследствие этого они нарушили прочность семиэтажного дома, что привело к его обрушению.
Напомним
Жилой дом в грузинском городе Батуми обвалился 8 октября. В результате обрушения погибли девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Состояние одного спасенного пока тяжелое.
Из-за этой трагедии в Грузии 11 октября объявили днем траура.