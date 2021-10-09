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У Грузії оголосили 11 жовтня Днем жалоби через обвал житлового будинку

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Після обвалення частини житлового будинку в Батумі прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив 11 жовтня днем ​​жалоби. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Цитата

“Висловлюю глибоку скорботу з приводу трагедії в Батумі і приношу співчуття членам сімей та родичів загиблих. Разом з ними вся Грузія оплакує цю жахливу трагедію”, — заявив президент.

Гарібашвілі пообіцяв, що держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим при обваленні будинку. “Усі особи, вина яких буде виявлено, будуть покарані за всією суворістю закону. МВС вже затримало трьох осіб, і розслідування триває”, — вказав він.

Контекст

П’ятиповерховий будинок, який неодноразово перебудовувався з моменту зведення в кінці 70-х років, обрушився на вулиці 26 Травня в самому центрі Батумі 8 жовтня. Всього в будівлі було 12 квартир.

За версією слідства, причиною обвалення стали ремонтно-будівельні роботи, що проводилися в квартирі на першому поверсі “з грубим порушенням правил безпеки”. Затримано власника квартири, а також двох робітників, які приводили ремонт. У МВС Грузії не виключили, що коло звинувачених може розширитися.

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