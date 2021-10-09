В Грузии объявили 11 октября Днем траура из-за обвала жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. После обрушения части жилого дома в Батуми премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября Днем траура. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
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“Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и приношу соболезнования членам семей и родственников погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию”, - заявил президент.
Гарибашвили пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим при обрушении дома. “Все лица, вина которых будет обнаружено, будут наказаны по всей строгости закона. МВД уже задержало трех человек, и расследование продолжается”, — отметил он.
Контекст
Пятиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.
По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводившиеся в квартире на первом этаже “с грубым нарушением правил безопасности”. Задержан владелец квартиры , а также двух рабочих, которые приводили ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.