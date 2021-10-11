Обвалення будинку в Батумі: суд заарештував обвинувачених

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Власник квартир в обваленому будинку і робітники (батько та син), яких він найняв, чекатимуть на вирок в ув’язненні. Їх обвинувачують у порушенні правил безпеки під час проведення будівельних робіт, що спричинило загибель людей.

Адвокат обвинувачених наполягав на їхньому звільненні під заставу, однак суддя не задовольнив його клопотання.

За даними слідства, на початку жовтня 2021 року власник квартири домовився з двома робітниками про виконання у житлових квартирах на першому поверсі будинку в Батумі за адресою вулиця 26 Травня, 13 будівельно-реконструкційних робіт — знесення стін.

Із 4-го до 8 жовтня робітники з порушенням техніки та правил безпеки без відповідних інженерних знань і дозволу держструктур зносили стіни. Внаслідок цього вони порушили міцність семиповерхового будинку, що призвело до його обвалення.

Нагадаємо

Житловий будинок у грузинському місті Батумі обвалився 8 жовтня. Унаслідок обвалення загинуло дев’ятеро осіб, зокрема троє неповнолітніх. Стан одного врятованого наразі тяжкий.

Через цю трагедією у Грузії 11 жовтня оголосили Днем жалоби.