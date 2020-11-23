ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 470 нарушений режима "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На Донбассе за две недели количество нарушений режима “тишины” выросло почти вдвое. Об этом говорится в отчете о работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 23 ноября, передает УНН.
“Шестнадцатая неделя подряд с того момента, как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня по сравнению с 238 за предыдущий двухнедельный период”, — говорится в отчете.
По оценкам штаба ООС, с начала действия договоренностей о режиме прекращения огня с 27 июля 2020 года интенсивность обстрелов в Донбассе упала в 5,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным опроса, около трети опрошенных украинцев поддерживают идею полного прекращения огня украинской стороной для уменьшения человеческих потерь в зоне боевых действий на Донбассе.
Как сообщал УНН, по данным ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года погибли более 100 гражданских лиц.