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На Донбасі з початку року загинули понад 100 цивільних осіб — ОБСЄ

На Донбасі з початку року загинули понад 100 цивільних осіб — ОБСЄ

Київ • УНН

 • 11203 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Донбасі з початку 2020 року загинули понад 100 цивільних осіб. Про це йдеться у звіті про роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованому 23 листопада, передає УНН.

“Спостерігачі підтвердили повідомлення про 11 жертви серед цивільного населення, дев’ять з яких зафіксовані до вступу додаткових заходів чинності 27 липня (включаючи 2 загиблих). Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 103 людини: 18 загиблих і 85 поранених”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна веде перемовини на всіх рівнях щодо збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. 

Як повідомляв УНН, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

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