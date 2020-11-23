На Донбасі з початку року загинули понад 100 цивільних осіб — ОБСЄ

“Спостерігачі підтвердили повідомлення про 11 жертви серед цивільного населення, дев’ять з яких зафіксовані до вступу додаткових заходів чинності 27 липня (включаючи 2 загиблих). Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з початку 2020 року становить 103 людини: 18 загиблих і 85 поранених”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна веде перемовини на всіх рівнях щодо збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомляв УНН, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання Донбасу і Криму будуть серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році.