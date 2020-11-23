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На Донбассе с начала года погибли более 100 мирных жителей — ОБСЕ

На Донбассе с начала года погибли более 100 мирных жителей — ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Донбассе с начала 2020 года погибли более 100 гражданских лиц. Об этом говорится в отчете о работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 23 ноября, передает УНН.

“Наблюдатели подтвердили сообщение о 11 жертвах среди гражданского населения, девять из которых зафиксированы до вступления дополнительных мер в силу 27 июля (включая 2 погибших). Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 103 человека: 18 погибших и 85 раненых”, — говорится в сообщении.

Напомним, Украина ведет переговоры на всех уровнях по увеличению количества наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Как сообщал УНН, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вопрос Донбасса и Крыма будут среди приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

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