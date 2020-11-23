ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 470 порушень режиму “тиші”

“Шістнадцятий тиждень поспіль з того моменту, як 27 липня набули чинності додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, ситуація з безпекою залишається відносно спокійною, незважаючи на більшу кількість зафіксованих порушень. У період з 2 по 15 листопада СММ зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню в порівнянні з 238 за попередній двотижневий період”, — йдеться у звіті.

За оцінками штабу ООС, від початку дії домовленостей про режим припинення вогню з 27 липня 2020 року інтенсивність обстрілів на Донбасі впала в 5,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За даними опитування, близько третини опитаних українців підтримують ідею повного припинення вогню українською стороною для зменшення людських втрат в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв УНН, за даними ОБСЄ, на Донбасі з початку 2020 року загинули понад 100 цивільних осіб.