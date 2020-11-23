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Третина українців підтримують режим “тиші” на Донбасі — опитування

Третина українців підтримують режим “тиші” на Донбасі — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько третини опитаних українців підтримують ідею повного припинення вогню українською стороною для зменшення людських втрат в зоні бойових дій на Донбасі. Про це свідчать результати опитування проведеного Центром Разумкова, передає УНН.

30,5% опитаних згодні з тим, що для зменшення втрат українська сторона повинна дотримуватися режиму повного припинення вогню в зоні ООС (операції Об’єднаних сил) за будь-яких умов. Понад третина (37,3%) опитаних вважають, що відсутність відповіді з українського боку на ворожі провокації та обстріли наших позицій призведе до збільшення втрат у майбутньому. Ще третина респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас, спостерігається суттєва відмінність в оцінках у регіональному розрізі. Так, лише 16% опитаних на півдні та 22% — на сході вважають, що відсутність відповіді на провокації призведе до збільшення втрат. А близько 43% і 50%, відповідно, вважають, що для зменшення втрат Україна повинна дотримуватися режиму повного припинення вогню.

Водночас, майже половина (49,9%) громадян не згодні з тим, що заради можливості переговорів із російським президентом Володимиром Путіним у Нормандському форматі можна не відповідати на обстріли українських позицій. Згодні з такою позицією вдвічі менше респондентів (23,1%).

У дослідженні звертається увага на значну частку респондентів, яким було важко визначитися з відповіддю на складні питання “війни та миру”.

Дослідження проведене Центром Разумкова 16-22 жовтня 2020 року. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій̆ Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Як повідомляв УНН, в Україні протягом року з 57,2 до 21,6% зменшилася кількість оптимістів, які вважали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Кількість песимістів зросла з 16,8 до 61,3%.

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