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Треть украинцев поддерживают режим "тишины" на Донбассе — опрос

Треть украинцев поддерживают режим "тишины" на Донбассе — опрос

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Около трети опрошенных украинцев поддерживают идею полного прекращения огня украинской стороной для уменьшения человеческих жертв в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает УНН.

30,5% опрошенных согласны с тем, что для уменьшения потерь Украинская сторона должна соблюдать режим полного прекращения огня в зоне ООС (операции Объединенных сил) при любых условиях. Более трети (37,3%) опрошенных считают, что отсутствие ответа с украинской стороны на вражеские провокации и обстрелы наших позиций приведет к увеличению потерь в будущем. Еще треть респондентов не смогли определиться с ответом.

В то же время, наблюдается существенное отличие в оценках в региональном разрезе. Так, только 16% опрошенных на юге и 22% — на востоке считают, что отсутствие ответа на провокации приведет к увеличению потерь. А около 43% и 50%, соответственно, считают, что для уменьшения потерь Украина должна соблюдать режим полного прекращения огня.

В то же время, почти половина (49,9%) граждан не согласны с тем, что ради возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Нормандском формате можно не отвечать на обстрелы украинских позиций. Согласны с такой позицией вдвое меньше респондентов (23,1%).

В исследовании обращается внимание на значительную долю респондентов, которым было трудно определиться с ответом на сложные вопросы “войны и мира”.

Исследование проведено Центром Разумкова 16-22 октября 2020 года. Было опрошено 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных територий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Как сообщал УНН, в Украине в течение года с 57,2 до 21,6% уменьшилось количество оптимистов, которые считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Количество пессимистов выросло с 16,8 до 61,3%.

Украинские Национальные Новости

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