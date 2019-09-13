ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал шаги, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения мира, и подтвердил настрой организации и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает пресс-служба МИД, сообщает УНН.
Согласно сообщению, министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие в контексте евроатлантической интеграции Украины, а также приоритетные вопросы европейской безопасности с учетом председательства Чехии в ОБСЕ в 2019 году.
Лайчак, в частности, подтвердил неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.
Пристайко отметил важность для Украины опыта сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО и призвал к использованию всех механизмов для поддержки усилий украинской стороны относительно возвращения своих территорий.
Дипломаты также отметили положительные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики и общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.
Напомним, у Путина вновь выдвинули условия для проведения “нормандской встречи”.