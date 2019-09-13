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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111085 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102935 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110020 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119543 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148628 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак приветствовал шаги, предпринимаемые президентом Украины Владимиром Зеленским для достижения мира, и подтвердил настрой организации и в дальнейшем способствовать прогрессу в мирном урегулировании. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает пресс-служба МИД, сообщает УНН.

Согласно сообщению, министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие в контексте евроатлантической интеграции Украины, а также приоритетные вопросы европейской безопасности с учетом председательства Чехии в ОБСЕ в 2019 году.

Лайчак, в частности, подтвердил неизменную поддержку Словакией суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Пристайко отметил важность для Украины опыта сотрудничества Словакии с ЕС и НАТО и призвал к использованию всех механизмов для поддержки усилий украинской стороны относительно возвращения своих территорий.

Дипломаты также отметили положительные тенденции в двустороннем торговом сотрудничестве, эффективность сотрудничества в сфере энергетики и общее видение необходимости сохранения статуса основных стран-транзитеров российского газа в ЕС.

Напомним, у Путина вновь выдвинули условия для проведения “нормандской встречи”.

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