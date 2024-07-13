По информации главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате атаки вс рф ранены пятеро железнодорожников; среди погибших начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС. Пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал председателя Харьковской ОВА.

Детали

Погибли два человека. Среди них - начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря.

Предварительно пятеро железнодорожников ранены: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и составитель поездов. Другие железнодорожники с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте.

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Всего ранены 22 человека - 16 мужчин и 6 женщин в возрасте от 14 до 81 года. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, остальные - в легком.

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