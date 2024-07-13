"Катастрофы нет, но не видеть проблем не получится" - Буданов об угрозе наступления с Севера

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет. Эти комментарии он сделал после вопроса журналиста о возможном влиянии планов Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на будущие наступательные действия на востоке и севере. Об этом глава ГУР рассказал в интервью NV, пишет УНН.

"Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", - сказал Буданов и добавил, "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится".

Этот ответ был дан после того, как журналист спросил, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступательные действия оккупантов на востоке и севере в ближайшем будущем.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет?" - ответил Буданов.

Однако глава ГУР уточнять, о каких именно направлениях на севере шла речь, не стал.

"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - констатировал Буданов.

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