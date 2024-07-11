Ситуация вблизи границы с беларусью остается полностью контролируемой. Рядом украинской границы пограничники не отмечают ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии беларуси, или россии. Также на этом направлении не наблюдается активность вражеских ДРГ. Об этом заявил в четверг представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация по беларуси полностью отличается от границы с россией, потому что по этому направлению обстановка полностью контролируемая и рядом с нашей границей по ту сторону мы не видим ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии беларуси, или россии. Активности ДРГ там не наблюдается. Обстрелов также не фиксируется, из-за чего мы можем активно наращивать наши оборонительные возможности, укрепляя в инженерном отношении линию границы и приграничья. Могу напомнить, что у россии на территории Беларуси нет достаточного количества личного состава, или средств, чтобы осуществить вторжение на территорию Украины, - сказал Демченко.

Детали

Он добавил, что в свое время россия постепенно вывела свои подразделения с территории беларуси и новых не завела.

"Хотя и есть определенное количество российских военных на территории беларуси, но это больше такие подразделения обеспечения, логистики, которые не могут представлять в настоящее время угрозу нашей стране", - добавил Демченко.

Напомним

Ранее Андрей Демченко заявлял, что если давать более детальную оценку Сумскому направлению, то, к счастью, активность вражеской ДРГ за последнее время несколько снизилась.