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Оборотень в белом халате: в США арестовали гинеколога за сексуальные преступления против пациенток

Киев • УНН

 • 33228 просмотра

44-летний гинеколог Санджив Кумар обвиняется в сексуальном насилии над четырьмя женщинами и медицинском мошенничестве. Он проводил ненужные процедуры с использованием нестерильных инструментов и обманывал страховые программы.

Оборотень в белом халате: в США арестовали гинеколога за сексуальные преступления против пациенток

В американском Мемфисе (штат Теннеси) арестовали гинеколога по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя женщинами и повторном использовании антисанитарных медицинских приборов во время "ненужных" процедур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

44-летний Санджив Кумар был обвинен в сексуальном насилии, медицинском мошенничестве и незаконном повторном использовании антигигиенических медицинских приборов после того, как он соблазнил четырех женщин поехать в свою клинику, где подвергал их сексуальному насилию под видом медицинских процедур.

Издание уточняет, что в период с 2019 по 2024 годы Кумар якобы выполнял ненужные гинекологические процедуры с использованием медицинских устройств, которые хранились в антисанитарных условиях и использовались ненадлежащим образом. При этом некоторые были предназначены для одноразового использования или требовали стерилизации.

Кумар получил значительную выгоду от этих преступных действий. Обвинения указывают на то, что Кумар действовал как хищник в белом халате и использовал прикрытие проведения медицинских осмотров, чтобы подвергать риску своих пациентов и обогащаться

- рассказал Рейган Фондрен, исполняющий обязанности прокурора США в западном округе Теннесси.

По данным правоохранителей, Кумар не уведомлял пациентов об этой практике перед проведением процедур. При этом врач выставил счет федеральным страховым программам Medicare и Medicaid за услуги гистероскопии так, будто лечение было необходимым с медицинской точки зрения - и будто он использовал новое или должным образом стерилизованное оборудование.

Напомним

Полиция Львовской области начала проверку информации о обвинениях в домогательствах профессора Иосифа Лося. Выпускница факультета журналистики и другие студентки заявили о неподобающем поведении преподавателя.

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах12.02.25, 18:25 • 110284 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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