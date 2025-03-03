Перевертень у білому халаті: у США заарештували гінеколога за сексуальні злочини проти пацієнток
Київ • УНН
44-річний гінеколог Санджив Кумар звинувачується у сексуальному насильстві над чотирма жінками та медичному шахрайстві. Він проводив непотрібні процедури з використанням нестерильних інструментів та обманював страхові програми.
В американському Мемфісі (штат Теннесі) заарештували гінеколога за звинуваченнями у сексуальному насильстві над чотирма жінками і повторному використанні антисанітарних медичних приладів під час "непотрібних" процедур. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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44-річний Санджив Кумар був звинувачений у сексуальному насильстві, медичному шахрайстві та незаконному повторному використанні антигігієнічних медичних приладів після того, як він спокусив чотирьох жінок поїхати до своєї клініки, де піддавав їх сексуальному насильству під виглядом медичних процедур.
Видання уточнює, що у період з 2019 по 2024 роки Кумар нібито виконував непотрібні гінекологічні процедури з використанням медичних пристроїв, які зберігалися в антисанітарних умовах і використовувалися неналежним чином. При цьому деякі були призначені для одноразового використання або вимагали стерилізації.
Кумар отримав значну вигоду від цих злочинних дій. Звинувачення вказують на те, що Кумар діяв як хижак у білому халаті та використовував прикриття проведення медичних оглядів, щоб піддавати ризику своїх пацієнтів і збагачуватися
За даними правоохоронців, Кумар не повідомляв пацієнтів про цю практику перед проведенням процедур. При цьому лікар виставив рахунок федеральним страховим програмам Medicare і Medicaid за послуги гістероскопії так, ніби лікування було необхідним з медичної точки зору - і ніби він використовував нове або належним чином стерилізоване обладнання.
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