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Оборонная поддержка, санкции против рф, дипломатические перспективы: Зеленский заслушал доклад украинской команды по визиту в США

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Владимир Зеленский заслушал доклад о визите в США, где обсуждали оборону, санкции против рф, дипломатию, защиту свободы и противодействие дезинформации. Также обсудили подготовку к встрече с Трампом.

Оборонная поддержка, санкции против рф, дипломатические перспективы: Зеленский заслушал доклад украинской команды по визиту в США

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской команды по результатам визита в США. Речь шла об оборонной поддержке для Украины, санкциях против россии, дипломатических перспективах, а также защите свободы и противодействии российской дезинформации. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Доклад нашей команды по визиту и встречам в Соединенных Штатах. Оборонная поддержка для Украины, санкции против россии, дипломатические перспективы, а также защита свободы и противодействие российской дезинформации. Подробно представили партнерам истинные намерения российского руководства. Несмотря на многословие на переговорах и в медиа, российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и заработках россии от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира 

- написал Зеленский.

Он подчеркнул, что важно, что украинская делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.

Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против россии и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает 

- добавил Зеленский.

Напомним

Визит украинской делегации в США был подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Канаде на полях саммита G7.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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