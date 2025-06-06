Оборонна підтримка, санкції проти рф, дипломатичні перспективи: Зеленський заслухав доповідь української команди щодо візиту в США
Київ • УНН
Володимир Зеленський заслухав доповідь про візит до США, де обговорювали оборону, санкції проти рф, дипломатію, захист свободи та протидію дезінформації. Також обговорили підготовку до зустрічі з Трампом.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української команди за результатами візиту до США. Йшлося про оборонну підтримку для України, санкції проти росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Доповідь нашої команди щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Оборонна підтримка для України, санкції проти росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації. Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру
Він наголосив, що важливо, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.
Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає
Нагадаємо
Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Канаді на полях саміту G7.