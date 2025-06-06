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Оборонна підтримка, санкції проти рф, дипломатичні перспективи: Зеленський заслухав доповідь української команди щодо візиту в США

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Володимир Зеленський заслухав доповідь про візит до США, де обговорювали оборону, санкції проти рф, дипломатію, захист свободи та протидію дезінформації. Також обговорили підготовку до зустрічі з Трампом.

Оборонна підтримка, санкції проти рф, дипломатичні перспективи: Зеленський заслухав доповідь української команди щодо візиту в США

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української команди за результатами візиту до США. Йшлося про оборонну підтримку для України, санкції проти росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Доповідь нашої команди щодо візиту та зустрічей у Сполучених Штатах. Оборонна підтримка для України, санкції проти росії, дипломатичні перспективи, а також захист свободи й протидія російській дезінформації. Детально представили партнерам справжні наміри російського керівництва. Попри багатослівʼя на перемовинах і в медіа російська армія готується до подальших бойових дій і можливості розширити війну. Також представили інформацію про спроможності російського воєнного виробництва й заробітки росії від нафти та інших джерел, які повинні бути обмежені заради миру 

- написав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, що українська делегація мала хороші зустрічі на всіх рівнях: адміністрація США, Державний департамент, Конгрес, громадські діячі та аналітичні центри, медіа.

Готуємо нові спільні політичні та економічні кроки. Цінуємо ту силу, із якою законопроєкт сенаторів Грема і Блюменталя щодо санкції проти росії та її спільників за війну може реально наблизити мир. Вдячні всім, хто допомагає 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Канаді на полях саміту G7.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Державний департамент США
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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