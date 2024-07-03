Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Стороны обсудили сотрудничество между странами и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Я провел разговор с Исраэлем Кацем, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Израилем. Мы также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз со стороны россии, Ирана и Северной Кореи - сообщил Кулеба.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины, восстановлении энергетической системы и ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне.