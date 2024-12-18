NYT: администрация Байдена может не успеть использовать выделенные для помощи Украине средства

Администрация Байдена вряд ли потратит все 5,6 миллиарда долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны, передает УНН.

Администрация планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Но будет трудно поспешить отправить оставшуюся сумму на поле боя до начала работы администрации Трампа в следующем месяце, сказал чиновник журналистам.

Во вторник первый официальный представитель заявил, что администрация использует часть из 5,6 миллиардов долларов, которые остаются в президентском распоряжении. Это позволит администрации передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут потребоваться оборонным подрядчикам для производства вооружений по новым контрактам.

«Мы продолжим заключать пакеты сокращений до конца каденции этой администрации», - сказал он. «Но 5,6 миллиарда долларов - это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны для использования».

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Во вторник первый чиновник заявил, что администрация, вероятно, использует все 1,2 миллиарда долларов, оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары непосредственно в оборонной промышленности.

Использует ли администрация Трампа эти деньги на помощь Украине - большой вопрос, пишет NYT.

Новоизбранный президент Дональд Трамп был глубоко скептически настроен относительно американской поддержки Украины и пообещал быстро закончить войну. Впрочем, он не сказал, как может это сделать.

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