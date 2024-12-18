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NYT: администрация Байдена может не успеть использовать выделенные для помощи Украине средства

NYT: администрация Байдена может не успеть использовать выделенные для помощи Украине средства

Киев  •  УНН

 • 10713 просмотра

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Администрация Байдена может не использовать все выделенные Конгрессом средства на военную помощь Украине до конца срока. Вопрос использования остатка средств будет зависеть от решений будущей администрации Трампа.

Администрация Байдена вряд ли потратит все 5,6 миллиарда долларов, которые Конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного  чиновника Министерства обороны, передает УНН

Администрация планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Но будет трудно поспешить отправить оставшуюся сумму на поле боя до начала работы администрации Трампа в следующем месяце, сказал чиновник журналистам. 

Во вторник первый официальный представитель заявил, что администрация использует часть из 5,6 миллиардов долларов, которые остаются в президентском распоряжении. Это позволит администрации передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут потребоваться оборонным подрядчикам для производства вооружений по новым контрактам.

«Мы продолжим заключать пакеты сокращений до конца каденции этой администрации», - сказал он. «Но 5,6 миллиарда долларов - это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны для использования».

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко11 дек. 2024, 07:48 • 91088 просмотров

Во вторник первый чиновник заявил, что администрация, вероятно, использует все 1,2 миллиарда долларов, оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары непосредственно в оборонной промышленности.

Использует ли администрация Трампа эти деньги на помощь Украине - большой вопрос, пишет NYT.

Новоизбранный президент Дональд Трамп был глубоко скептически настроен относительно американской поддержки Украины и пообещал быстро закончить войну. Впрочем, он  не сказал, как может это сделать. 

Госдеп: предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь 2025 год18 дек. 2024, 07:43 • 15314 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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