Новый председатель ФГИУ назвал свою главную задачу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Новый председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко назвал своей главной задачей передачу в приватизацию определенных предприятий прозрачным, понятным и честным способом. Об этом председатель Фонда написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Моя задача №1 - передать определенные в приватизацию предприятия частному владельцу прозрачным, понятным и честным способом", - сообщил Сенниченко.
Также глава Фонда сообщил, что в Украине на данный момент 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. "Из них 2300 более-менее живые, - остальные в банкротство. Более 1000 предприятий были в строгом перечне "не трогать" по приватизации", - добавил он.
Председатель Фонда напомнил, что на неделе был принят ряд законов, касающихся аренды государственного имущества, концессии и перечня объектов, исключенных из списков приватизации.
"То есть мы наконец получили прозрачный и понятный инструмент не только продавать имущество на электронных аукционах Прозорро.Продажи, но и сдавать в аренду, заключать концессионные договоры. Это не просто ряд законов, которые задают новое направление в распоряжении государственного имущества, они меняют историю в буквальном смысле", - добавил Сенниченко.
Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла законы №1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества, №1046 о концессии, №1054-1 о перечне объектов, исключенных из списков приватизации.