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Рада ухвалила законопроект щодо змін переліку заборонених до приватизації об’єктів

Київ • УНН

 • 11591 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект №1054-1 щодо втрати чинності переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила законопроект щодо змін переліку заборонених до приватизації об’єктів

Законопроект пропонує визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Також він пропонує внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" в частині визначення критеріїв об’єктів, що не підлягають приватизації, зокрема, установити, що об’єкти права державної власності на тимчасово окупованих територіях не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме активізації інвестиційної діяльності в ринковому середовищі, забезпечить рівність прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави щодо розпорядження об’єктами державної власності. Зняття штучних заборон щодо приватизації державного майна, як очікується, має позитивно вплинути на економічний розвиток регіонів.

Під час підготовки до другого читання до комітету надійшло 25 пропозицій, 12 поправок було відхилено, а 13 враховано повністю або частково.

Нагадаємо, 13 вересня народні депутати ухвалили за основу у першому читанні законопроект №1054-1.

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