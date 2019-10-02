Рада приняла законопроект об изменениях перечня запрещенных к приватизации объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 об утрате силы перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предлагает признать утратившим силу Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
Также он предлагает внести изменения в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, установить, что объекты права государственной собственности на временно оккупированных территориях не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в рыночной среде, обеспечит равенство прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства по распоряжению объектами государственной собственности. Снятие искусственных запретов по приватизации государственного имущества, как ожидается, должно положительно повлиять на экономическое развитие регионов.
При подготовке ко второму чтению в комитет поступило 25 предложений, 12 поправок были отклонены, а 13 учтены полностью или частично.
Напомним, 13 сентября народные депутаты приняли за основу в первом чтении законопроект №1054-1.