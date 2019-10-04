Новий голова ФДМУ назвав свою головну задачу

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 12144 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 21531 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 59744 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 48326 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 47366 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 260770 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 169596 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140143 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141186 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153241 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 56399 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38876 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55894 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 52713 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 23877 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 59752 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 260775 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 209837 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 326138 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 344543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Борис Пісторіус

Рустем Умєров

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 9298 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 55925 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 38902 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67956 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 50069 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Новий голова ФДМУ назвав свою головну задачу

Київ • УНН

 • 10750 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Новий голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко назвав своєю головною задачею передачу до приватизації визначених підприємств у прозорий, зрозумілий та чесний спосіб. Про це голова Фонду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Новий голова ФДМУ назвав свою головну задачу

"Моя задача №1 - передати визначені до приватизації підприємства приватному власнику у прозорий, зрозумілий та чесний спосіб", - повідомив Сенниченко.

Також голова Фонду повідомив, що в Україні наразі є 3643 об’єкти, у яких держава має більшу частку власності. "З них 2300 більш-менш живі, - решта у банкрутство. Більше 1000 підприємств були у суворому переліку “не торкатися" щодо приватизації”, - додав він.

Голова Фонду нагадав, що на тижні була ухвалена низка законів, які стосуються оренди державного майна, концесії та переліку об’єктів, виключених зі списків приватизації.

"Тобто ми нарешті отримали прозорий та зрозумілий інструмент не тільки продавати майно на електронних аукціонах Прозорро.Продажі, але й здавати в оренду, заключати концесійні договори. Це не просто низка законів, які задають новий напрямок у розпорядженні державного майна, вони змінюють історію в буквальному сенсі", - додав Сенниченко.

Нагадаємо, на цьому тижні Верховна Рада ухвалила закони №1055-1 про оренду державного та комунального майна, №1046 про концесію, №1054-1 про перелік об'єктів, виключених зі списків приватизації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47