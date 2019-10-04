Новий голова ФДМУ назвав свою головну задачу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Новий голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко назвав своєю головною задачею передачу до приватизації визначених підприємств у прозорий, зрозумілий та чесний спосіб. Про це голова Фонду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Моя задача №1 - передати визначені до приватизації підприємства приватному власнику у прозорий, зрозумілий та чесний спосіб", - повідомив Сенниченко.
Також голова Фонду повідомив, що в Україні наразі є 3643 об’єкти, у яких держава має більшу частку власності. "З них 2300 більш-менш живі, - решта у банкрутство. Більше 1000 підприємств були у суворому переліку “не торкатися" щодо приватизації”, - додав він.
Голова Фонду нагадав, що на тижні була ухвалена низка законів, які стосуються оренди державного майна, концесії та переліку об’єктів, виключених зі списків приватизації.
"Тобто ми нарешті отримали прозорий та зрозумілий інструмент не тільки продавати майно на електронних аукціонах Прозорро.Продажі, але й здавати в оренду, заключати концесійні договори. Це не просто низка законів, які задають новий напрямок у розпорядженні державного майна, вони змінюють історію в буквальному сенсі", - додав Сенниченко.
Нагадаємо, на цьому тижні Верховна Рада ухвалила закони №1055-1 про оренду державного та комунального майна, №1046 про концесію, №1054-1 про перелік об'єктів, виключених зі списків приватизації.