Новым спикером МИД Украины стал Георгий Тихий. Он работает в медиа с 2008 года, и еще в 2014 присоединился к освещению войны в Украине. Об этом УНН сообщили в МИД.

Детали

Георгий Тихий, учился в киевском лицее №38 им. Молчанова. Впоследствии в 2006 году поступил на факультет социальных наук и социальных технологий Национального университета "Киево-Могилянская Академия".

Там Тихий получил степень бакалавра, а в 2012 году - магистра по специальности "Политология". С 2012 по 2015 год находился на аспирантуре НаУКМА. В сферы научных интересов входили метафорика политического дискурса, когнитивная лингвистика и политики памяти в Украине.

Параллельно с учебой, в 2008 году он уже работал в медиа - был редактором и репортером на программах Савика Шустера (2008-2013), продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине (2014-2018), собственным корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ" (2018-2019).

Впоследствии в 2014 году освещал для немецкого телевидения события Революции достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины. В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любиш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.

В 2018 году Георгий Тихий основал корпункт "Укринформа" в Нью-Йорке.

Свою работу в государственных коммуникациях Тихий начал в 2019 году. Сначала он был пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции (октябрь 2019 - март 2020 года), а затем советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (март 2020 - июль 2024 года).

С июля 2024 года Георгий Тихий занимает должность спикера Министерства иностранных дел Украины.

Напомним

Предыдущий представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года. Как стало известно, он назначен генеральным консулом Украины в Торонто.

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